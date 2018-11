Je kunt koffie op vele verschillende manieren drinken: zwart, met melk of zelfs gaan voor een ijskoud kopje. Toch kun je beter voor de warme variant kiezen. Dat blijkt gezonder te zijn.

Zo krijg je namelijk meer antioxidanten binnen. Dit blijkt uit onderzoek van de universiteit van Philadelphia.

Gezonder

Een groepje wetenschappers heeft de zuurtegraad en de antioxiderende eigenschappen van warme en koude koffie geanalyseerd op basis van bonen uit Brazilië, Ethiopië, Colombia, Myanmar en Mexico. Daaruit bleek dat in de hete koffie meer titreerbare zuren zitten. Deze zuren zijn verantwoordelijk voor de hogere activiteit van antioxidanten. Titreerbare zuren helpen je om al het zuurstof door je lichaam te pompen en antioxidanten zijn stoffen die beschadiging van cellen of weefsels helpen tegengaan.

Beter onderzoek

Volgens de onderzoeken zijn dit belangrijke verschillen die kunnen bepalen of koffie wel of niet gezond is voor je. Maar daarbij geven ze wel aan dat er nog aanvullend onderzoek nodig om de verschillende gezondheidseffecten van koffie beter te begrijpen.

Bron: Nature.com. Beeld: iStock