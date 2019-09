5x 'ongezond' eten dat toch best gezond blijkt te zijn 

Veel vrouwen vragen zich dagelijks af of het eten dat op hun bord ligt wel zo gezond is of niet. Nu blijken deze 5 ‘ongezonde’ etenswaren dus helemaal niet zo slecht te zijn als we denken.

Kaas

Je kunt niet zeggen dat kaas in het algemeen gezond of ongezond is. Hier zit heel veel verschil in. Kaas is een zuivelproduct gemaakt van melk. Het bestaat dan ook uit de meeste vaste stoffen die in melk voorkomen. Dat zijn de eiwitten, vetten en mineralen. Kaas is rijk aan de vitamines A en B12, magnesium, calcium, fosfor en zink. Maar er zit ook vet en zout in kaas. Daarom geldt: hoe jonger de kaas, hoe gezonder-ie vaak is. Als je daarvan uitgaat, kun je best een plakje jonge kaas op je cracker eten tijdens je dieet.

Advertentie

Roomboter

Roomboter is een smeerbaar vet gemaakt van melk. Roomboter staat volgens het Voedingscentrum niet de Schijf van Vijf. Dit komt omdat er veel verzadigde vetten in zit. Vet klinkt ook meteen heel slecht, maar roomboter bevat ook voldoende vitamine A, D en E. Bovendien heeft het menselijk lichaam verzadigde vetten nodig en is vooral transvet heel slecht voor je. Daarom is het echt niet erg om soms wat roomboter op je boterham te eten.

Pindakaas

Pindakaas is een echte calorieënbom, maar zoals de naam al zegt is pindakaas gemaakt van noten. En noten zijn supergezond en zitten boordevol vitamines en goede vetten. Helemaal als je voor een 100% pindakaas gaat. Hier zijn geen suikers aan toegevoegd.

Diepvriesgroenten

Er werd ooit gezegd dat verse groenten véél gezonder zijn dan de groenten die je laat invriezen in de diepvries. Toch valt dat best tegen. Diepvriesgroenten zijn op het toppunt van versheid ingevroren en behouden hierdoor alle voedingsstoffen. Verse groenten verliezen iedere dag dat ze niet gegeten worden weer wat voedingsstoffen. Het is dus slim om je vers gekochte groenten gelijk op te eten of diepvriesgroenten te gebruiken.

Chocolade

Onze favoriet! Maar we waarschuwen je wel alvast: niet alle chocolade is gezond natuurlijk. Hele pure chocolade (70% cacao of hoger), waar weinig extra aan is toegevoegd kun je als een gezond tussendoortje beschouwen. Cacao is namelijk een goede bron van antioxidanten en magnesium, wat hartstikke goed is voor je lichaam.

Val je daadwerkelijk af van ontbijten met chocolade? Libelle’s Daphne testte het:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Fitgirlcode, Elle Eten. Beeld: iStock