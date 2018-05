We weten wel beter: waarom we dan tóch ongezond blijven eten

We willen graag gezond zijn én blijven en wat we in onze mond stoppen, heeft daar grote invloed op. Maar waarom maken we dan nog steeds keuzes die niet goed voor ons zijn?

Vincent van Buul is onderzoeker bij de Open Universiteit in Heerlen en vroeg zich dit ook af. Daarom onderzocht hij groepen mensen die graag gezond wilden eten. Hij hield bij hoe vaak zij voedingsinformatie opzochten over energie, zout, suiker en verzadigde vetten. En Van Buul kwam tot de conclusie dat we gezonde keuzes maken zolang we alle producten in ons winkelmandje blijven checken.

Het gaat volgens hem mis op het moment dat we níet meer op de achterkant van een product kijken. Als we al een tijdje gezond eten, denken we op een gegeven moment wel te weten hoeveel energie, zout, suiker en verzadigde vetten er in een bepaald product zitten. Helaas zitten we er dan toch naast en stoppen we dan onbewust toch iets ongezonds in onze mond.

Suikervrije hamburger

Van Buul bekeek ook of zijn onderszoeksgroepen liever producten kopen waar de nadruk wordt gelegd op de toegevoegde ingrediënten, zoals probiotica, extra omega-3 of bijvoorbeeld vitamine C. Dat bleek niet per se zo te zijn; sommige toegevoegde ingrediënten roepen ook negatieve reacties op. Een suikervrije hamburger met extra vezels zou waarschijnlijk geen succes worden bij de McDondals en chocolade-ijs met creatine slaat waarschijnlijk alleen aan bij krachtsporters.