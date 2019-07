Zó ongezond is een klein glaasje fris of sap volgens nieuw onderzoek

Dat we niet te vaak frisdrank en vruchtensappen moeten drinken vanwege de suikers, weten de meesten van ons waarschijnlijk wel. Maar uit een nieuw onderzoek blijkt nu dat zelfs een klein glaasje jus d’orange al schadelijk voor je is.

100 milliliter frisdrank of sap zou het risico op kanker al verhogen.

Franse studie

Voor het nieuwe onderzoek, dat werd gepubliceerd in het British Medical Journal, zijn meer dan 100.000 Franse volwassenen onderzocht. Uit dat onderzoek kwamen schokkende cijfers. Zo blijkt dat 1 klein glaasje fris of sap het risico op kanker al verhoogd: wie dagelijks een klein glaasje drinkt, heeft zelfs 18% meer kans op kanker en 22% meer kans op borstkanker.

Suiker

Volgens Mathilde Touvier, voedingskenner van de Franse Universiteit 13 en leider van het onderzoek, ligt het vooral aan de suikers die in fruitsappen en frisdranken te vinden zijn. ‘‘Drankjes met veel suiker zijn een risicofactor voor obesitas en gewichtstoename”, vertelt Touvier. ‘‘Obesitas op zich is al een risicofactor voor kanker.” Volgens haar zouden mensen maximaal 1 glas sap of fris per dag moeten drinken. Ook het Voedingscentrum adviseert om weinig zoete dranken te drinken vanwege de kans op overgewicht en diabetes type 2, daarom staan vruchtensappen en frisdranken niet in de Schijf van Vijf.

Bron: AD. Beeld: iStock