Afvallen? Dít eten bij je ontbijt zou wonderen doen

Dat je ontbijt heel belangrijk is, hoeven we je niet te vertellen.

Maar dat je door ’s ochtends champignons te eten afvalt, wist je net als ons vást nog niet. Dit is de opvallende conclusie in nieuw onderzoek van de Universiteit van Minnesota.

Verzadigd

Waarom ze zo goed zijn voor je? Champignons geven je een vol gevoel en zorgen er daarmee voor dat je minder hunkert naar snacks tussendoor, blijkt dus uit de studie. Sterker nog: champignons zouden nog verzadigender zijn dan vlees. En volgens deze onderzoekers zijn champignons in veel gevallen ook nog eens voedzamer dan vlees.

Champignons vs gehakt

Hoe de onderzoekers tot deze conclusie kwamen? Ze lieten 17 vrouwen en 15 mannen 10 dagen lang champignons óf gehakt eten, en baseerden de porties op het aantal eiwitten dat ze bevatten. De groep die champignons aten als ontbijt, voelden zich minder snel hongerig.

Vitamine D

Maar naast het beheersen van je gewicht, zouden champignons nóg een voordeel met zich meebrengen: vitamine D. En met het gebrek aan zon in de herfst- en wintermaanden, is dat broodnodig. Dus bak een lekkere omelet met champignons of verwerk die paddenstoelen in je avondeten. Inspiratie en recepten nodig? Volg Libelle Lekker en scoor het Libelle Kookboek Lijnt Lekker!

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock