6x een warm en stevig ontbijt om een koude najaarsdag goed te beginnen

Vind jij het ook zo lastig om ’s ochtends op te staan wanneer het buiten nog donker en koud is? Geef je dag een kickstart door te beginnen met een warm en stevig ontbijt dat ook nog eens heerlijk smaakt.

Voor deze 6 ontbijtrecepten kom jij je bed zeker uit!

Hoewel een licht en fris ontbijt goed past bij de zomer, snak je op de koude najaarsdagen naar een ontbijt dat lekker warm is en je kracht geeft. Deze ontbijtjes doen dat zeker: ze zijn warm en vullend zodat jij er de hele ochtend op kunt teren.

Zin in een stevig ontbijt? Een tosti is altijd goed, maar deze variant met kaas, ontbijtspek én een eitje is helemaal goddelijk.

Gezonde appeltaart om mee te ontbijten

Appeltaart als ontbijt?! Jazeker, dat kan gewoon! Met deze havervlokken en Griekse yoghurt-appeltaart eet je in de ochtend taart terwijl je toch gezond bezig bent. Verwarmd is dit natuurlijk, net als bij gewone appeltaart, extra lekker.

Groente-ontbijt met ei

Er zitten alleen maar groenten in, en ei. En het hapt zo heerlijk weg. ’s Ochtends, voor de duidelijkheid. Want dit is echt een ontbijt, ook al zou je dat niet meteen zeggen. Een gróente-ontbijt. Goede reden om je wekker een kwartier eerder te zetten.

Gevulde avocado met een gepocheerd ei

De avocado is niet meer weg te denken uit onze gerechten. Niet gek! Want deze van origine Mexicaanse vrucht is erg gezond. Je eet ‘m door de salade, op brood of in de couscous. Maar heb je ooit wel eens een avocado als hoofdingrediënt gebruikt? Probeer het morgenochtend als ontbijt:

Tuna melt tosti

Gesmolten kaas is een van de beste uitvindingen sinds gesneden brood. Nog beter: gesmolten kaas en tonijn op brood. Tuna melt is een tosti, maar dan net wat specialer. Met tonijn, sambal, augurk en rode ui. En kaas natuurlijk. Volvette cheddar, welteverstaan.

Broodjes gevuld met spek en ei

Een broodje met ei en spek is natuurlijk een heerlijk ontbijt. Maar wist je dat je hier ook een leuke twist aan kunt geven? Een gebakken eitje zoals deze heb je nog nooit gegeten.

Beeld: iStock