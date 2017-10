De wetenschap spreekt: wie niet ontbijt zou meer kans hebben op déze ziekten

Ben jij het type ’s ochtends het liefst begint met een sterke espresso om vervolgens zo snel mogelijk de deur uit te racen? Lees dan voorál even verder.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen die niet ontbijten, meer kans hebben op vernauwingen in de bloedvaten. Deze kunnen weer leiden tot aderverkalking. Het risico op hart- en vaatziekten wordt daarmee vergroot. Dit blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in het magazine Journal of the American College of Cardiology.

Onderzoek

Voor de studie werd data van meer dan 4000 Spaanse mannen en vrouwen tussen de 40 en 54 jaar oud onderzocht. De mannen en vrouwen werden ingedeeld in 3 groepen, op basis van hoeveel calorieën ze normaal gesproken tot zich nemen bij het ontbijt. De deelnemers in de eerste groep haalden minder dan 5 procent van hun dagelijkse calorieën uit het ontbijt, degenen in de tweede groep tussen de 5 en 20 procent en degenen in de derde groep meer dan 20 procent.

Risico van niet of licht ontbijten

Wat blijkt? De mensen uit de eerste twee groepen (die het ontbijt oversloegen of licht ontbeten), lopen meer risico op gezondheidsproblemen dan de mensen uit de derde groep. Zo was de kans dat de mannen en vrouwen in de eerste groep aderverkalking zouden krijgen 2,5 keer zo groot als bij de deelnemers in groep drie. Wat betreft gewicht was er ook verschil: gemiddeld waren degenen die hun ontbijt oversloegen zwaarder. Bovendien had deze groep een hogere bloeddruk én hogere cholesterolwaarden.