Het is herfst! Dat betekent tijd voor kaarsjes aan in huis, mooi gekleurde bladeren, warme thee, dikkere jassen én natuurlijk pompoen. Met de oranje vrucht wordt veel soep gemaakt, maar wist je dat je er ook heerlijk mee kunt ontbijten?

Dit havermoutrecept met pompoen is vullend, gezond en smaakt naar huisgemaakte pompoentaart.

Advertentie

Gezondheidsvoordelen pompoen

Belangrijke zaken voorop: naast dat pompoen hartstikke lekker is, is het ook nog eens heel gezond. Niet op de laatste plek omdat het veel vezels bevat en dus heel vullend is, maar relatief weinig calorieën bevat. Hierdoor is het een lichte vrucht (want ja, het is geen groente, maar fruit!) waar je wel lang een verzadigd gevoel van krijgt. Daarnaast zitten er heel veel antioxidanten in, en bevat het ook nog vitamine A, C en E, foliumzuur en ijzer; vitamines die je weerstand een boost geven.

Zoete bereidingswijze

Terwijl je in eerste instantie al snel denkt aan hartige gerechten – pompoensoep, risotto met de oranje herfstvrucht of een vegetarische curry bijvoorbeeld – kun je het ook op een zoete manier bereiden. En ja, zo kun je er zelfs mee ontbijten, waardoor je de dag direct op gezonde voet start. Dit havermoutontbijt is daar een goed voorbeeld van. Het is vullend, vol gezonde ingrediënten en staat in een handomdraai op de ontbijttafel.