4x groente als ontbijt: supergezond en nog lekker ook

Je hoeft geen wetenschapper te zijn om te weten dat het belangrijk is om dagelijks genoeg groenten binnen te krijgen. Een ontbijtje op basis van groenten brengt je aan het begin van de dag een heel eind op weg.

Een boterham met hagelslag in de ochtend? Probeer in plaats daarvan eens deze lekkere groentegerechten, zoals courgettebrood of een smoothiebowl op basis van, jawel, bloemkool.

Ontbijtsalade

Dit heb je nodig:

halve rijpe mango

5 radijsjes

halve avocado

2 stengels bleekselderij

2 el hazelnoten en amandelen

1 handjevol rozijnen

handje rucula

Dressing:

2 eetlepels yoghurt

1 handvol muntblaadjes

beetje citroensap

Zo maak je het:

Snijd de mango, radijsjes, avocado, bleekselderij fijn en doe het gemengd in een kom. Snijd de muntblaadjes fijn, voeg de yoghurt en het citroensap eraan toe en roer door elkaar. Giet het over je salade en smullen maar.

Courgettebrood

Dit heb je nodig:

200 gram courgette

4 eieren

100 ml roomboter

200 g amandelmeel

1 el kokosmeel

50 g lijnzaad

¼ tl zout

1 tl bakpoeder

Zo maak je het:

Verwarm de heteluchtoven voor op 175 °C en vet een cakevorm in. Rasp de courgette en meng met de gesmolten roomboter (met de hand of de keukenmachine). Meng de amandelmeel, kokosmeel, lijnzaad en bakpoeder door. Doe het beslag in de cakevorm en doe het ongeveer 45-60 minuten in de oven of tot het goudbruin kleurt en gaar is. Smakelijk!

Scrambled veggies

Dit heb je nodig:

groenten naar keuze

kokosolie

1 ei

Zo maak je het:

Geen eieren met een beetje groenten, maar andersom! Begin met het bakken van de groenten waar je in de ochtend zin in hebt (tomaatjes, champignons, paprika…) in een beetje kokosolie. Kluts er op het einde nog een eitje doorheen om het een geheel te maken.

Bloemkool smoothiebowl

Dit heb je nodig:

1 banaan

200 gram (soja)yoghurt

200 gram bloemkoolrijst

15 gram pindakaas

10 gram gehakte nootjes

Zo maak je het:

Doe yoghurt, bloemkoolrijst en een halve banaan in de blender. Giet in een kommetje, leg de andere helft van de banaan in plakjes erop, doe er een klodder pindakaas op en top het af met de gehakte nootjes. Bloemkool heeft een neutrale smaak en de pindakaas zal deze zeker overheersen. Je proeft weinig tot geen bloemkool, beloofd!

