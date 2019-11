Déze ontbijtjes zijn heel ongezond voor je (klein)kind

Je ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Ook al weten we dit allemaal: toch krijgen kinderen vaak nog ongezonde ontbijtjes voorgeschoteld. En dat terwijl zij er nog volop van moeten groeien.

Maar welke ontbijtjes zijn dan eigenlijk uit den boze? Wij vroegen het twee voedingsexperts.

Hartige smeersels

Wie bij ‘ongezond’ direct denkt aan suiker staat waarschijnlijk helemaal niet stil bij de andere grote, boze vijand: zout. Astrid Postma-Smeets van Het Voedingscentrum ziet dat probleem vaak bij ouders. “Er zijn nog steeds veel ouders die denken dat het voor kinderen belangrijk is om hartig beleg te eten, terwijl hier juist vaak heel veel zout in zit”, legt zij uit. Dit is enorm slecht voor de nieren, met name bij jonge kinderen. Een veel beter alternatief is bijvoorbeeld zuivelspread.

Vleeswaren

Een ander probleem bij het ontbijt of de lunch bij kinderen is het gebruik van vleeswaren. “Het wordt helaas nog wel eens vergeten, maar bewerkt vlees staat op een lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie van producten die kanker kunnen veroorzaken”, waarschuwt voedingsdeskundige Wendy Walrabenstein. “Toch worden vleesproducten door ouders vaak nog gezien als gezonder dan zoetigheid.” Dit is vaak onterecht. Zeker de bewerkte varianten, zoals leverworst, zijn erg schadelijk, omdat kinderen hierdoor veel te veel vitamine A binnenkrijgen. “Maar vaak wel erg goedkoop”, vertelt Wendy. En daarom verleidelijk. Niet doen, dus.

Zoet, zoeter, zoetst

Eigenlijk is het vrij simpel: vermijd voeding die rijk is aan suiker. “Dat is natuurlijk lastig”, geeft Wendy toe. “In de supermarkt zien kinderen prachtige verpakkingen met leuke tekenfiguren, maar juist déze producten bevatten enorm veel suiker.” Bij het eerste fruithapje wordt de liefde voor zoetigheid bij kinderen al gestimuleerd. “Waarom beginnen kinderen niet met gestoomde groenten om ook aan niet-zoete smaken te wennen?” vraagt Wendy zich af. Denk hierbij ook aan dranken: geef kinderen minder zoetigheid om te drinken, maar gewoon water.” Liever geen limonade of yoghurtdrank bij het ontbijt dus.

Nutella

Het ergste van alles zijn de producten die zoet én vet combineren, met stip op nummer 1: chocoladepasta. “Dit bestaat uit 37% vet en 58% suiker, ” legt Wendy uit, “een onnatuurlijke combinatie.” In de natuur zelf zien we dan ook nooit producten die zowel veel vet als suiker bevatten. Het is altijd of-of, nooit en-en. In een banaan zit veel suiker, maar amper vet. “En als een vrucht wel veel vet bevat, zoals een avocado, bevat deze dan weer geen suiker. Daarbij gaan vetten en suikers in fruit gepaard met een enorme hoeveelheid vitamines, mineralen en vezels”, legt Wendy uit. Bij Nutella is niets van dit alles het geval. Zoals Wendy het noemt zijn het vooral ‘lege kilocalorieën’.

Wat mag dan wel?

Wat zijn dan wel goede alternatieven? Volgens de voedingsdeskundigen kun je hierbij denken aan yoghurt met muesli of noten of een bakje havermoutpap of Brinta. Het liefst met fruit erbij. Gelukkig kan de ouderwetse boterham met pindakaas ook gewoon nog voorgeschoteld worden. “En in het weekend kun je natuurlijk best een beetje uitpakken”, moedigt Wendy aan. “Lekkere broodjes met een beetje kaas of pannenkoekjes met banaan zijn een goed idee.”

Zónder liters stroop natuurlijk. Misschien met een lekkere klodder pindakaas?

Bron: Voedingscentrum & voedingspraktijk Walrabenstein. Beeld: iStock