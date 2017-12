Onthuld: zó lang kun je de kliekjes van het kerstdiner bewaren in de koelkast

Zit jij na de kerstdagen ook altijd met een koelkast die uitpuilt van de kliekjes? Hoewel het natuurlijk lekker én praktisch is om hier nog een paar dagen van te genieten, kun je bepaalde producten maar beter niet te lang in je koelkast bewaren.

Daarom hier een handig overzichtje.

Beenham

Beenham is een product waar je nog tot ver na de kerstdagen van kunt blijven genieten. Je kunt beenham namelijk tot wel enkele weken bewaren. Omdat ham vaak flink gezouten is, blijft het vrij lang goed. Als je niet van plan bent om de ham snel op te eten, is het wel altijd verstandig om hem in te vriezen.

Gekookt varkensvlees

Andere vormen van varkensvlees kun je beter korter bewaren. Zo kun je gekookt varkensvlees het beste binnen 48 uur opeten óf het direct invriezen. Het is niet verstandig om 2 dagen te wachten en het alsnog in te vriezen.

Kip en ander gevogelte

Voor kip of kalkoen gelden dezelfde regels als met gekookt varkensvlees: na 2 dagen kun je het beter niet meer opeten. Let er ook altijd op dat je kip niet te lang buiten de koelkast zet, omdat het dan besmet kan raken met de salmonella bacterie. Daarnaast moet je kip altijd ontdooien in de koelkast en niet op het aanrecht.

Vis

Van alle producten is vis het snelst bedorven. Bij ongekookte vis is het verstandig om het binnen een dag op te eten, en bij gekookte vis binnen 2 dagen. Zorg ervoor dat je vis na het ontdooien niet langer dan 24 uur laat staan.

Groenten

Met gekookte of gebakken groenten kan er daarentegen weinig misgaan. Zo kun je een portie groente na het bereiden makkelijk nog 3 dagen in de koelkast bewaren.

Belangrijke tips

Tenslotte is het nog belangrijk om te weten dat je voedsel niet meer terug moet leggen al het meer dan 2 uur buiten de koelkast heeft gelegen. Is het al meer dan 4 uur niet gekoeld dan kun je zeker vlees en vis beter weggooien.

Bron: Dailymail. Beeld: iStock