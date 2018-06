7 onverwachte dingen die superlekker zijn op de barbecue

De zomer staat voor de deur en dat betekent dat de barbecue weer aangestoken wordt. Maar naast de spiesjes, fruitsalades en stokbrood met kruidenboter zijn er nog veel meer lekkere dingen die je zeker eens moet proberen.

Vlees en groenten als courgette, paprika en maïs zijn altijd goed bij een barbecue, maar deze 7 onverwachte ingrediënten zijn ook superlekker als je ze grilt. En het enige wat je nodig hebt is een beetje olijfolie en wat peper en zout.

1. Watermeloen

Natuurlijk lekker als dorstlesser, maar ook heerlijk met olijfolie en wat peper en zout op de grill.

2. Banaan

Karameliseer een banaan door ‘m (in de schil) door midden te snijden (over de lengte) en de twee helften op de grill te leggen. Klaar? Een beetje suiker erop of nog beter: wat gesmolten chocolade.

3. Komkommer

Leg een komkommer in plakjes (besmeerd met olijfolie en wat zout en peper) op de barbecue. Lekker voor op je burger!

4. Donuts

Even op de bbq en je hebt een heerlijk warm nagerecht. Let op: ga voor een gesuikerde donut, niet voor eentje met glazuur.

5. Mango

Snijd de mango in dikke plakken, smeer in met olijfolie en besprenkel met wat cayennepeper. Genieten!

6. Augurken

Ook gegrild heerlijk als snack.

7. Bacon

Crispy bacon, dat zegt genoeg, toch? Als je bang bent dat het te hard gaat, leg de bacon dan op een stuk aluminiumfolie.

Trek gekregen? Hop, naar de supermarkt, en zet je favoriete snacks op het boodschappenlijstje!

