Dit is de perfecte maaltijd om de avond voor de examens op tafel te zetten

De eindexamens gaan volgende week van start. Dat betekent dat jouw kind misschien wel een extra duwtje in de rug kan gebruiken. Maar wist jij dat je al kunt helpen door ze het juiste avondmaal voor te zetten?

Je hebt vast al maanden gevraagd wanneer je zoon of dochter nu eens begint met leren en vraagt je af in hoeverre je kind zich daadwerkelijk heeft voorbereid. Of misschien heb je wel een kind dat tijden met de neus in de boeken heeft gezeten, maar nu ontzettend zenuwachtig is. Lastig, want als ouders kun je ze in deze tijd maar moeilijk helpen. Maar door bijvoorbeeld een salade met déze ingrediënten op tafel te zetten, draag ook jij je steentje bij.

Zalm is één van de beste brain foods. Deze vis zit namelijk vol omega-3, waardoor je scherp blijft en het geheugen beter wordt. Op kinderen met ADHD schijnt het ook een positieve invloed te hebben. De vetten in de vis zorgen er namelijk voor dat zij zich beter kunnen focussen.

Misschien niet de favoriet van je kids, maar broccoli is wel een hele goede groente voor de hersenen. Door het hoge niveau aan vitamine K wordt het geheugen beter en kan je kind bijvoorbeeld tóch op dat ene Engelse woordje komen. Hetzelfde geldt voor avocado. Hier zitten ook nog gezonde vetten in, waardoor je kind zich beter kan focussen.

Nog een goede toevoeging aan de salade zijn walnoten. Door de vele antioxidanten, vitamines en mineralen maken zij je alerter. Maak de salade af met extra vergin olijfolie. Hier zitten allerlei antioxidanten in waardoor je beter kunt leren én je het beter kunt onthouden.

Het Voedingscentrum raadt daarnaast aan om de kinderen genoeg (1 tot 1,5e liter) te laten drinken. Voor het transport van voedingsstoffen in het bloed is het belangrijk dat er genoeg vocht binnenkomt. Voor tijdens het examen is het daarom een goed idee om een flesje water, een stuk fruit en een belegd broodje (met bijvoorbeeld gerookte zalm en wat olijfolie) mee te geven.

Bronnen: Voedingscentrum & Draxe Beeld: iStock