Waarom je moet oppassen met het consumeren van koolzaadolie

Veel mensen bakken steevast met een laagje olijfolie in de koekenpan. Ook heeft kokosolie een flinke opmars gemaakt, net als koolzaadolie. Die laatste variant blijkt echter helemaal niet zo goed voor je te zijn als gedacht.

De olie is echter wel duurzaam en wordt gewoon geproduceerd in Nederland.

Smaak

Koolzaadolie wordt ook wel aangeduid als Canola-olie en wordt – zoals de naam al doet vermoeden – gemaakt van koolzaad. Uit de kern van dit zaad wordt de olie geperst. Heb je het nog nooit geproefd? De smaak is ietwat nootachtig, maar zachter en minder overheersend dan sesamolie.

Gezondheidsvoordelen

Er zitten veel gezondheidsvoordelen aan koolzaadolie. Want de versgeperste olie, die je gewoon bij de supermarkt kunt kopen, is rijk aan vitamine A en E en bevat grote hoeveelheden omega 3- en omega 6-vetzuren. Toch kleven er enkele risico’s aan het gebruik van koolzaadolie.

Genetisch gemanipuleerd

Want wetenschappers verklaren dat maar liefst 90% van de koolzaadolie in de winkelschappen genetisch gemanipuleerd wordt. En daarmee gaan er veel van de gezonde vitamines en mineralen verloren. Ook zou dit manipulatieproces ervoor zorgen dat het nuttigen van koolzaadolie de kans op lever-, nier- en hartproblemen kan vergroten.

Afwisseling

Nu is het af en toe gebruiken van koolzaadolie niet direct schadelijk voor je gezondheid, dat moeten we benadrukken. Maar als je geregeld bakt met deze olie, is het wellicht een verstandig idee om af te wisselen met andere olies. Wat dacht je van kokosolie vanavond?

Bron: Margriet. Beeld: Istock