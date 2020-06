Waarom oranje wijn hét zomerdrankje is waar iedereen het over heeft

Of je nu op het terras zit of in de tuin: bij dit heerlijke weer hoort natuurlijk een lekker verfrissend drankje. En laat nu iedereen het ineens hebben over oranje wijn.

Van prosecco tot Aperol spritz en van witte wijn tot mojito: drinktrends kunnen jaarlijks veranderen. De afgelopen jaren was een koude rosé vooral de favoriet, maar dit jaar heeft een nieuwe smaak z’n intrede gemaakt: oranje wijn.

In eerste instantie kon je voor oranje wijn alleen terecht in specifieke wijnbars, maar nu de populariteit is gestegen, kun je op veel plekken terecht voor een flesje oranje wijn. Wijnexperts denken dan ook dat de oranje wijn hét zomerdrankje van 2020 wordt.

Met schil

Maar wat is oranje wijn eigenlijk precies? En smaakt het naar sinaasappels? Of is het rode en witte wijn door elkaar gemengd? Of gewoon een donkerdere tint rosé? Wijnexpert Neil Hilips legt uit aan Red Online UK. “Oranje wijn is gemaakt van geweekte witte druiven met schil, die een paar dagen moeten fermenteren”, legt hij uit. De druiven worden gefermenteerd in een vat, gemaakt van klei, hout of staal. Tijdens de fermentatie worden de suikers in druiven omgezet in alcohol. De druivensap onttrekt de smaakstoffen uit de schillen van de druiven en zo krijgt de wijn haar smaak. Dit fermentatieproces geeft de wijn zijn amberkleurige of oranjekleurige kleur.

Pittig eten

Het verschil met witte wijn is dat de druiven mét schil worden gefermenteerd, net als rode wijn. Kortom: oranje wijn is eigenlijk dus een witte wijn die gemaakt wordt als een rode wijn. Hierdoor krijgt de wijn een intense aroma smaak en meer karakter. Oranje wijn kun je dan ook het beste drinken bij gewaagde en pittige gerechten, waaronder curry’s of andere Aziatische gerechten. Maar oranje wijn past ook goed bij vlees of vette vis. Maar eigenlijk kan het drankje gewoon áltijd. Zolang de zon maar lekker schijnt. Cheers!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Helen | Let’s Wine Together (@wineperception) op 24 Jun 2020 om 3:00 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Florian Zaruba (@florianzaruba) op 20 Jun 2020 om 3:58 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Svetlik Wines (@svetlikwines) op 25 Jun 2020 om 4:19 (PDT)

Vergeten wijn te koelen? Op deze manier is je fles binnen een kwartier koud:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Red Online. Beeld: iStock