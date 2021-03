Wil je proeven: bij deze supermarkt koop je een Oreo-ijstaart

Londen-correspondent Lia van Bekhoven is een van de velen die naar hét interview van prins Harry en Meghan Markle heeft gekeken. Ze schrijft vanuit de Britse hoofdstad over hoe de Britten over het ‘Amerikaanse’ spektakel denken.

Als het aan de Britten ligt heeft Het Interview niets afgedaan aan de status van het Britse staatshoofd. Een week nadat Meghan Markle tegenover Oprah Winfrey in een rotan tuinstoel ging zitten, zeggen de polls dat Buckingham Palace de populariteitswedstrijd heeft gewonnen. Nog voordat het interview-van-het-jaar was uitgezonden had 36% van de ondervraagde onderdanen zich achter de Britse majesteit geschoven en kon slechts 22% sympathie opbrengen voor Harry en Meghan. Het werd er na de uitzending niet beter op voor de prins en zijn vrouw: meer Britten hebben een negatieve indruk van Harry (48%) dan een positieve (45%). Slechts een derde oordeelt gunstig over Meghan Markle.

Martelaren

Oprah Winfrey’s interview heeft door Groot-Brittannië een nieuwe scheidslijn getrokken. Oudere Britten beschouwen de prins en zijn vrouw doorgaans als verwende, met zichzelf geobsedeerde miljonairs die klagen over gebrek aan privacy om vervolgens in Californië hun hart te luchten bij de queen van Amerikaanse talkshows. Watjes die, in hun behoefte aan publiciteit, het staatshoofd hebben gedist.

Jongere Britten zien het stel als celebrity rolmodellen en martelaren. Ja, martelaren. Want welk instituut, op gevangenissen na, verwacht dat je jouw paspoort en rijbewijs inlevert en houdt je wekenlang binnen? De jonge royals hebben juist groot gelijk het onmenselijke, gedateerde bolwerk aan de drukste rotonde van Londen ontvlucht te zijn, teneinde duizenden kilometers verderop een Hollywood franchise van ‘de firma’ op te starten.

Dat Elizabeth in de peilingen bovenaan staat, is minder goed nieuws voor de Windsors dan het lijkt. De hoop in Buckingham Palace was dat Meghan Markle het koningshuis de 21ste eeuw in zou trekken. En even leek het daar ook op. Het huwelijk in 2018, met zijn Amerikaanse sterren en zwarte gospelkoren, was een juichmoment waarin iedereen zich kon vinden.

Vrouwenrechten

De Windsors hadden met de entree van Markle een nieuwe demografie aangeboord. Jongere onderdanen, plus Aziatische en zwarte Britten voelden, vaak voor het eerst, een band met de monarchie. Er was enthousiasme voor de glamour en het charisma van het stel. Ook voor hun inzet voor eigentijdse projecten als mentale gezondheidszorg, klimaatwijziging en vrouwenrechten. Ik herinner me drie jonge, zwarte vrouwen in feestornaat, die langs de route in Windsor wachtten op de koets met het pasgetrouwde stel. Een biraciale vrouw in de top van de Britse elite betekende, zei er een, dat ‘ik me voor het eerst Brits voel’. Kortom, Harry en Meghan symboliseerden een monarchie die, eindelijk, even divers was als het land.

Maar het koningshuis, dat het als zijn taak ziet de natie samen te brengen, kon om wat voor reden dan ook Markle niet aan. En Markle de hiërarchie niet. Een jaar na het huwelijk was het leven van de hertogin ten paleize afgegleden naar zo’n dieptepunt dat ze zelfmoordgedachten had. Het vernieuwingsexperiment had gefaald. Markle had Harry gered, volgens de prins, en een handvol kippen, maar niet de Britse monarchie.

Prinses

Het interview met Oprah Winfrey heeft de Britten opgesplitst in twee kampen, maar niet de Amerikanen. In de VS slaan de populariteitswijzers tenminste uit in het voordeel van Harry en Meghan. De laatste wordt sinds haar huwelijk in Windsor beschouwd wordt als een Amerikaanse prinses. En daar kom je niet aan.

In Londen broeden de royals op een meesterplan zich met de afdeling Californië te verzoenen. Ondertussen blijven voor- en tegenstanders van de queen elkaar buiten de paleispoorten te lijf gaan over de toekomst van de monarchie. Een koninklijke vete is ontaard in miljoenen kleine vetes. Die worden dan weer uitgevochten in de mainstream media, online en in duizenden huishoudens. Wat de rol van de Windsors ook mogen zijn, het oproepen van landelijke onenigheid valt daar niet onder.

