Zo maak je oud brood weer knapperig en lekker

Gisteren had je nog een lekker brood, vandaag is ‘ie taai en hard. Weggooien hoeft niet want er bestaat gewoon een trucje om ‘m weer vers te krijgen.

Dat brood al snel niet meer lekker is heeft te maken met de verplaatsing van water in het deeg. En hoe lager de temperatuur, hoe sneller je brood uitdroogt. Behalve als je het brood in de vriezer bewaart, want dan is de temperatuur zó laag dat het verouderingsproces op pauze wordt gezet.

Broodrooster

De meesten stoppen hun oude sneetje brood in de broodrooster. Dit is een goed idee, maar het kan beter. Door het brood te roosteren komt het vastzittende water los en verspreidt het zich weer door je brood. Verdampen is daarentegen weer funest, dan is er helemaal geen vocht meer te bekennen in je boterham en wordt ‘ie hard.

Oven

Nee, de oven is dan uiteindelijk nog de beste keuze. Voordat je het brood in de oven doet, is het belangrijk het vocht wat extra aan te vullen bij de korst. Houd het dus even onder een stromende kraan (dat hoeft echt niet voorzichtig). Heb je het brood al aangesneden? Probeer de binnenkant van het brood dan niet nat te maken. En is de korst al best donker gebakken, dek dit dan af met aluminiumfolie om verbranding te voorkomen. Stop ‘m daarna in de oven op 200 graden Celsius voor 5 tot 10 minuten. Ongeveer vanaf 60 graden Celsius komt het vocht los.

Let wel: je brood is hierna een paar uur weer lekker vers, maar lang zal dat niet blijven. Snel met een laag chocoladepasta opsmikkelen dus.

Die oude sneetjes toch liever niet meer opeten? Deze 3 dingen kun je er óók mee doen:

Bron: Elle, Favorflav. Beeld: iStock