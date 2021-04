Veel overgebleven paaseitjes? Dít kun je er allemaal van maken

De tijd vliegt, want ook Pasen is alweer bijna achter de rug. Maar die berg paaseitjes is nog lang niet op. Weet je niet wat je ermee aan moet? We geven een paar tips.

Weggooien is zonde. Dus weet je niet wat je op Tweede Paasdag kunt doen? Duik met z’n allen de keuken in en maak wat nieuws van de lading overgebleven paaseitjes. Je kunt er namelijk een hoop lekkers van maken:

Advertentie

1. Chocoladesaus

Smelt de paaseitjes au bain-marie met een scheutje room en maak er een romige chocoladesaus van. Heerlijk over een paar bolletjes ijs of bij warme wafels of pannenkoeken.

2. Chocoladefondue

Je kunt er natuurlijk ook een chocoladefondue van maken. In dat geval heb je geen room nodig. Snijd wat fruit in stukken en smullen maar!

3. Muffin met vulling

Ingrediënten

120 gram suiker

300 gram bloem

1 theelepel bakpoeder

1 theelepel baking soda

Snuf zout

2 eieren

250 ml melk

120 ml zonnebloemolie

2 tl vanille extract

Zo maak je het

1. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Meng de suiker, het bloem, het bakpoeder, de baking soda en het zout in een kom en roer alles door elkaar met een spatel.

2. Meng in een andere kom de eieren, het melk, de zonnebloemolie en het vanille-extract. Klop dit met een garde. Mix tot het een mooie egale massa is. Voeg dan het mengsel uit de eerste kom bij de tweede. Meng opnieuw alles met een spatel tot één geheel.

3. Vul muffinvormpjes de de helft. Haal een overgebleven paaseitje uit het papiertje en druk middenin het vormpje. Vul de vormpjes nog met een extra laagje beslag, zodat het paaseitje is bedekt. Bak de muffins in twintig minuten goudbruin.

4. Chocolate chip cookies

Wie is er niet dol op chocolate chip cookies? Dit heerlijke en originele tussendoortje heb je zo gemaakt.

Ingrediënten

100 gram zelfrijzend bakmeel

90 gram boter op kamertemperatuur

60 gram kristalsuiker

60 gram lichtbruine suiker

1 theelepel vanille-extract

1 ei

Snufje zout

150 gram witte chocoladepaaseitjes

150 gram pure chocoladepaaseitjes

Zo maak je het

1. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Mix de boter met kristalsuiker, bruine suiker en vanille-extract door elkaar. Voeg vervolgens het ei toe. Als alles is gemengd, voeg je beetje bij beetje het meel toe. Zorg dat er een stevige deeg ontstaat. Doe ook het snufje zout erbij.

2. Breek de paaseitjes in stukjes, zo groot als een erwt en kneed ze met de hand door het deeg. Maak balletjes van ongeveer twee à drie centimeter

3. Leg ze op een bakplaat met genoeg ruimte ertussen. Bak de koekjes in een voorverwarmde oven veertien à zestien minuten tot ze crunchy van buiten zijn en nog een beetje zacht van binnen.

5. Brownie

Ingrediënten

60 gram ongezouten roomboter

150 gram fijne kristalsuiker

75 gram donkerbruine basterdsuiker

125 gram pure chocolade

1 el stroop

2 eieren (M)

1 tl vanille-extract

100 gram bloem

20 gram cacaopoeder

1 tl bakpoeder

200 gram paaseitjes

Zo maak je het

1. Doe de boter, de suiker, chocolade en stroop in een pannetje. Verwarm de massa op laag vuur en blijf continu roeren. Als zowel de boter als chocolade gesmolten zijn, haal je het pannetje van het vuur en laat de massa afkoelen.

2. Klop in een andere kom de eieren met het vanille-extract luchtig. Voeg het afgekoelde chocolademengsel toe en mix op de laagste stand tot een egaal mengsel.

3. Voeg vervolgens bloem, cacaopoeder en bakpoeder toe en gebruik een spatel om het door elkaar te mengen. Stort dan het beslag in een beklede bakvorm. Verdeel de paaseitjes over de brownie en druk ze een beetje in het beslag. Bak de brownie in 25 minuten op 190 graden Celsius.

6. Chocolade bananenbrood

Ingrediënten

3 grote overrijpe bananen

100 gram havermeel

80 gram amandelmeel

Handjevol paaseitjes

50 gram Cacaopoeder

3 eieren

100 gram licht bruine basterdsuiker

3 theelepels baking soda

Sap van 1 limoen

1 theelepel vanille-extract

Zo maak je het

1. Pureer de banaan en voeg hier de suiker, het vanille-extract en de eieren aan toe. Mix alles goed door elkaar. Voeg amandelmeel, havermeel, cacaopoeder en paaseitjes hierbij en mix tot een glad geheel.

2. Schep de bakpoeder op je beslag en pers hier het sap van een halve limoen over uit zodat het een beetje gaat bruisen. Even twee minuten laten staan en dan weer goed mengen.

3. Giet je chocolade bananenbrood beslag in de met bakpapier bekleedde cakeblik en bak veertig à vijftig minuten in de oven.

7. Chocolademelk

Met een paar paaseitjes kun je heerlijke home made chocolademelk maken. Warm de melk op en laat de paaseitjes erin smelten. Hoeveel je erin doet, mag je zelf weten. Twee is vaak al wel genoeg.

8. Chocopasta

Smelt 150 gram chocolade-eieren met 150 gram boter. Roer er vervolgens wat suiker, een eierdooier en een stijfgeklopt eiwit doorheen. Laat de chocopasta minstens vier uur opstijven en je hebt héle lekker, zelfgemaakte chocoladepasta. De pasta blijft afgesloten in de koelkast een weekje houdbaar, maar wedden dat-ie voor die tijd al op is gesmuld?

Handig om te weten: zó krijg je een chocoladevlek uit je kleding:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.be, Chicks love food. Beeld: Getty Images