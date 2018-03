Liefhebbers van Baileys opgelet… Op internet gaat een origineel idee rond voor een héérlijk paas-aperitiefje. Wij gaan dit zeker proberen!

Afgelopen week hebben wij op de redactie van Libelle de ‘Grote Paaseieren Test’ gedaan. Daar zaten eitjes met allerlei lekkere en speciale vullingen tussen. Maar de paaseitjes met déze heerlijke vulling maak je helemaal zelf, binnen een handomdraai!

Twee ingrediënten

Je hebt maar twee dingen nodig: een zak holle (iets grotere) chocolade-eieren en een fles Baileys. Breek, snij of hap de bovenkant van het holle paasei af. En vul het ei vervolgens met een scheutje Baileys. Dat is nog eens een bijzonder likeurtje voor bij de koffie na het paasdiner!

Het is verstandig om de holle paaseitjes van tevoren even in de koelkast te zetten, zodat de chocolade niet gelijk smelt als je het ‘shotglaasje’ vastpakt.

Bron: Flair. Beeld: Istock, Instagram

