De Grote Libelle Paaseieren Test 2018: dít vinden wij de allerlekkerste

We kunnen er niet omheen: Pasen (en de bijbehorende lekkernijen). Supermarkten en winkels stromen over van de chocoladepaaseieren, maar welke moet je in hemelsnaam kopen? Welke zijn het áller-, allerlekkerst? Het Libelle-team testte een heleboel (écht een heleboel!) soorten paaseitjes en zocht uit welke de lekkerste zijn.

Dagenlang hebben we gesmuld, soms iets té enthousiast, van alle paaseitjes. Van puur tot wit en van tiramisu tot karamel-zeezout. Alles met één doel: jou een advies geven waar je het állerlekkerste paaseitje kunt kopen.

We hebben van verschillende merken de melk-, witte- en pure chocoladepaaseitjes geproefd. Ook hebben we van alle deelnemende merken de ‘speciale’ paaseitjes geproefd. Er waren hoogtepunten (‘Dit ei is perfectie’) en een dieptepunt toen een eitje werd uitgespuugd in de prullenbak.

De uitslag

Alle paaseitjes zijn eerlijk geproefd en beoordeeld. En dat leidde tot een top 10 van alle special-smaken en een top 7 van alle witte, melk- en pure eitjes.









Beeld: iStock

Prijzen kunnen variëren