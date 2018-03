De nieuwe paastrend is een 'avocado van chocolade'

Nog nooit eerder is een paasei zo goed verkocht in de Britse winkel Waitrose als deze.

Want de makers vinden dat de hele hype rondom avocado’s nog niet over is. Daarom bedachten ze het beste van twee werelden: een paasei dat doet denken aan de groene peulvrucht.

Grapje

De schil en de pit zijn gemaakt van Belgische melkchocolade, de rest is van witte chocolade gemaakt. Het misleidende hapje is twee keer zo groot als een echte avocado. De paas-avo is sinds woensdag al niet meer online te krijgen vanwege de populariteit. Want het blijft natuurlijk humor, iets maken dat er heel gezond uitziet maar wat stiekem gewoon lekker een zoete snack is.

Bron: Telegraaf. Beeld: iStock