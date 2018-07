Libelle Legt Uit: zit er echt een pakje boter in een Magnum?

“Een Magnum?! Dan kun je net zo goed een pakje boter eten.” Even los van dat het ons lekkerder lijkt om een Magnum op te smikkelen dan om een kuipje roomboter uit te lepelen, dachten we bij Libelle eens uit te zoeken hoeveel er nou waar is van die uitspraak over het klassieke choco-ijsje.

Volgens je moeder en zo’n beetje iedereen die het ooit heeft horen zeggen en maar blijft herhalen, zou één Magnum dus net zoveel calorieën als een pakje roomboter bevatten. Wil je net afkoelen met het IJsje der IJsjes, staat er weer zo’n wijsneus van die irritante ‘waarheden’ te verkondigen.

Pakje roomboter

Voortaan kun je de critici van repliek dienen, want één Magnum staat helemaal niet gelijk aan een pakje roomboter. Het is zelfs grote nonsens. Je zou zeven Magnums moeten eten om aan dezelfde hoeveelheid calorieën te komen.

Bovendien bevat een Magnum slechts zes procent van de hoeveelheid vet van een pakje roomboter. Inderdaad, we vergeten niet dat er aan een Magnum flink wat suiker en cacao zijn toegevoegd, maar zelfs als je die calorieën meetelt, is de Magnum nóg een veel betere keuze – calorie-technisch.

Conclusie

In een Magnum zitten volgens fabrikant Ola namelijk 260 calorieën. Dat komt niet eens in de buurt van roomboter met z’n 737 kcal per 100 gram, en dus per pakje het duizelingwekkende aantal van 1.842 kcal.

Kom maar door met dat ijs.

Maar je kunt natuurlijk ook deze mini-yoghurtijsjes maken. Die zijn zelfs gezond:

Bron: Voedingscentrum, Ola. Beeld: iStock