Palmolievrij eten? Let goed op, want palmolie heeft meerdere benamingen

Palmolie is niet goed voor het milieu en ook niet echt gezond voor ons. Toch zit in ongeveer de helft van alle producten in de supermarkt palmolie.

Maar het is best lastig om palmolievrij te eten, aangezien palmolie meerdere benamingen heeft. Om het je wat makkelijker te maken, zetten we ze allemaal voor je op rijtje.

Plantages

Palmolie is wereldwijd enorm populair, waardoor boeren in Indonesië en Maleisië er alles aan doen om zoveel mogelijk palmolie te verbouwen. Dit gaat ten koste van het levensonderhoud daar. Enorm veel bossen en tropische regenwouden moeten gekapt worden om plantages te bouwen, wat veel impact heeft op de lokale bevolking. Kortom: palmolie is niet echt goed voor het milieu.

Gezondheidseffecten

Bovendien blijkt palmolie volgens het Voedingscentrum ook niet echt gezond te zijn. Palmolie bevat namelijk meer verzadigd vet dan andere oliesoorten en verzadigd vet staat bekend om de ongunstige gezondheidseffecten. Zo verhoogt het je LDL-cholesterol, wat het risico op hart- en vaatziekten kan vergroten.

Andere benamingen

Mocht je duurzamer en bewuster willen gaan leven, kan het verstandig zijn om palmolie zoveel mogelijk te proberen te vermijden. Maar helaas is dat niet zo makkelijk. Achter op de verpakking kunnen namelijk hele andere benamingen dan ‘palmolie’ staan. We zetten alle synoniemen voor je op een rijtje:

Palmate/Palmitate/Palmolein

GlycerylStearate/Stearic Acid

Elaeis Guineensis

Palmitic Acid/Palm Stearine

Palmitoyloxostearamide/Palmitoyl tetrapeptide-3

SodiumKernelate/Sodium Palm Kernelate

Hyrated Palm Glycerides

CetylPalmitate/OctylPalmitate

Palm Kernel/Palm Oil Kernel/Palm Fruit Oil

PalmitylAlchohol/CetylPalmitate

Epoxidized Palm Oil (UV cured coatings)

EthylhexylPalmitate

Hydrated Palm Glycerides

OctylPalmitate/Palm Oil

Palm Fruit Oil

Palm Kernel

Palm Kernel Oil

Stearine Palmate Palmitate

Palmitic Acid Palmityl Alcohol

Palmitoyl Oxostearamide Palmitoyl Tetrapeptide-3

Palmolein Saponified

Sodium Kernelate

Sodium Palm Kernelate

Sodium Palmate

