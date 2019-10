Libelle Legt Uit: is palmolie echt zo slecht voor het milieu?

In ongeveer de helft van alle producten in de supermarkt zit palmolie. Tegenwoordig heeft palmolie een slechte naam als het gaat om duurzaamheid. Maar is het echt zo slecht voor het milieu?

Palmolie is olie uit de palmvrucht die groeit aan de oliepalm, een boom uit de palmenfamilie.

Milieuvernietiging

De meeste palmvruchten worden verbouwd in Indonesië en Maleisië, maar liefst 85% van de wereld palmolie productie komt daar vandaan. Palmolie wordt al meer dan een eeuw lang gebruikt. Toch lijkt het de laatste jaren pas ‘milieuvernietiging’ genoemd te worden. Ook zijn er zorgen over arbeidsverhoudingen op plantages, landconflicten, broeikasgassen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Niet zo simpel

Palmolie is wereldwijd enorm populair, waardoor boeren in Indonesië en Maleisië er alles aan doen om zoveel mogelijk palmolie te verbouwen. Dit gaat ten koste van het levensonderhoud daar. Enorm veel bossen en tropische regenwoud moet gekapt worden om plantages te bouwen, wat veel impact heeft op de lokale bevolking. Maar is stoppen met het gebruik van palmolie dan de oplossing? Nee, zo simpel is het helaas niet.

Nadelen

Als we stoppen met palmolie, wordt de vraag naar sojaolie, raapzaadolie of zonnebloemolie groter. Maar die alternatieven hebben ook vele nadelen. Zo is de productiviteit van deze oliën veel lager dan bij palmolie. Bovendien wordt palmolie niet alleen naar Nederland en Europa geëxporteerd, maar ook naar China en India. In India is palmolie zelfs de bakolie voor de allerarmste bevolkingsgroepen. Zij kunnen geen andere olie betalen. Helemaal stoppen met de productie van palmolie is dus niet de oplossing.

Duurzaam

Gelukkig wordt steeds vaker geprobeerd om de productie van palmolie duurzaam te maken. Duurzaam palmolie produceren kan door geen bossen meer te kappen voor het aanleggen van nieuwe plantages, maar dan moet er meer samengewerkt worden. Of dit gaat lukken en wanneer is natuurlijk de vraag.

Niet zo gezond

Kortom: goed voor het milieu is palmolie niet. Oh en trouwens: palmolie blijkt volgens het Voedingscentrum ook niet echt gezond te zijn. “Palmolie bevat meer verzadigd vet dan andere oliesoorten”, schrijven ze op hun site. “Verzadigd vet staat bekend om de ongunstige gezondheidseffecten. Zo verhoogt verzadigd vet het LDL-cholesterol. Op die manier vergroot verzadigd vet het risico op hart- en vaatziekten.”

Bron: Voedingscentrum, Milieudefensie en NRC. Beeld: iStock