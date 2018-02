Het is echt waar: dit jaar kun je met Pasen een kaasei kopen

Denk je na de Sinterkaasletters van afgelopen december alles wel gezien te hebben, introduceert een Britse supermarkt voor Pasen het kaasei.

Het kaasei is precies wat je denkt dat het is: een paasei, maar dan in de vorm van kaas. Speciaal voor de types onder ons die als toetje liever een kaasplankje dan een brownie bestellen. Team hartig kan dit voorjaar dus z’n hart ophalen. Het ei heet de Cheester Egg (briljant) en bestaat voor de helft uit kaas. De andere helft beslaat mini-crackers, een zakje gekarameliseerde uitenchutney en blauwe kaas. Eigenlijk krijg je dus een kaasplankje in de vorm van een ei.

Voor iedereen wiens hart nu sneller gaat kloppen, is er één kleine maar: het kaasei is alleen vanaf 16 maart verkrijgbaar bij Asda.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: Asda.