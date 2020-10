Pasta bolognese à la prins William: met dit recept veroverde hij Kate

Het is inmiddels alweer een goede tien, twintig jaar geleden, maar prins William heeft ooit óók het studentenleven meegemaakt. Toen William tijdens zijn tijd aan de University of St. Andrews in Schotland indruk wilde maken op Kate, moest-ie gewoon zelf de keuken induiken. Met zijn pasta bolognese wist William haar hart te veroveren. Voor het goede doel deelt hij nu dat recept.

Het klassieke Italiaanse gerecht heeft een plekje gekregen in het A Taste Of Home kookboek, waarin 120 gerechten staan van bekende chefs en sterren uit het Verenigd Koninkrijk. Schijnbaar is dit een recept waarbij je de vingers aflikt, maar er is natuurlijk maar één manier om erachter te komen of het klopt: door het zelf eens te maken.

Pasta bolognese à la prins William

Die hartveroverende bolognesesaus van William, die wil je zelf vast ook een keer op tafel zetten. Want wat goed genoeg is voor hertogin Kate, is goed genoeg voor ons. Begin alvast met het samenstellen van je boodschappenlijstje, want de volgende ingrediënten heb je nodig.