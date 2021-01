Met deze truc past in een bord pasta makkelijk in je dieet

Vaak hebben mensen aan het begin van het jaar het voornemen om gezonder te eten. Als we verschillende diëten geloven, moeten we koolhydraten als pasta vermijden, maar volgens deze pastachef kun je beter kijken naar hoe en wanneer je pasta eet.

In het programma Over gewicht onderzoeken Kees Tol en Edsilia Rombley de wereld van afvallen. In de eerste aflevering willen zij meer te weten komen over ‘het dieet’.

Als je informatie opzoekt over lijnen vind je hele lijsten met dingen die je niet mag eten. Dat maakt het er allemaal niet echt gezellig op, maar pastachef Gerardo Cannavacciuolo is in het programma een andere mening aangedaan. In het programma vraagt Edsilia zich hardop af waarom ze weinig forse Italianen ziet, terwijl er wel veel pasta wordt gegeten in Italië.“Dat ligt aan het tijdstip. Wij eten pasta met de lunch, waarna we nog gaan werken en het meteen verbranden”, legt de chef uit. Verder laat hij weten dat al dente pasta ook nog eens een stuk gezonder is dan doorgekookte pasta.