Van pasta word je dus helemaal niet dik, blijkt uit nieuw onderzoek

Koolhydraten worden regelmatig aangewezen als dikmakende boosdoener. Onterecht, vertelde hoogleraar voedingskunde Martijn Katan eerder al in bovenstaande video. Nu blijkt ook uit een nieuwe studie dat je niet dik wordt van pasta.

In tegenstelling tot geraffineerde koolhydraten (zoals wit brood), die snel in je bloedbaan worden opgenomen, heeft pasta met een moeilijk woord een laag glycemische index. De glycemische index (GI) geeft aan hoe snel koolhydraten worden opgenomen in het bloed. Voeding met een lage GI wordt minder snel opgenomen en geeft minder bloedsuikerpieken en minder schommelende bloedsuikers.

Afvallen met pasta

Researchers van het St. Michael’s Hospital in Amerika ontdekten in een onderzoek onder 2500 mensen dat wie regelmatig een bord spaghetti verorbert niet sneller aankomt dan iemand die zijn neus ophaalt voor pasta. “Hun gewicht nam niet toe,” vertelt onderzoeker dokter John Sievenpiper. “We vonden zelfs heel klein bewijs voor gewichtsafname. Dus in tegenstelling tot de populaire opinie, zou pasta zeker onderdeel kunnen zijn van een gezond eetpatroon.”





3 porties per week

De mensen uit het onderzoek aten gemiddeld 3 porties pasta per week in plaats van andere koolhydraten – zoals bijvoorbeeld brood en aardappelen. Eén portie was ongeveer 75 gram gekookte pasta. Ze vielen gedurende twaalf weken gemiddeld een halve kilo af. Geen spectaculair effect, maar wel goed om te weten. “Als je gezond en gevarieerd eet is pasta geen enkel probleem,” vertelt Sievenpiper.

Als je dan toch pasta gaat eten kun je het net zo goed in Italië doen.

8-daagse vliegreis naar Italiaans paradijs Sardinië Vanaf €349,- Boeken kan nog t/m 30 april

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.