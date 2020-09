Pasta opwarmen? Zó voorkom je dat het droog en klef wordt

Het fijne aan pasta is dat je er meteen een grote pan van kunt maken, zodat je er lekker een paar dagen mee vooruit kunt. Maar hoe zorg je er nu voor dat je pasta na het opwarmen nog nét zo lekker smaakt als op de eerste dag?

Wij delen hier een aantal handige tips.

Heb je kale pasta over dat nog niet is gemengd met saus? Gooi het in een metalen zeef en doop het in een pan met kokend water totdat het goed is opgewarmd (ongeveer 30 seconden). Dit zorgt er niet alleen voor dat de pasta niet uitdroogt, maar de snelle inslag van de hitte voorkomt ook dat ze papperig worden.

Voor pasta mét saus

Is je overgebleven pasta al gemengd met saus en wil je de pasta opwarmen? Leg het dan in een ondiepe ovenschaal, bedek deze met folie en zet het zo’n 20 minuten op 175 graden in de oven. Om de pasta nog een beetje smeuïg te maken kun je 5 minuten voor tijd de folie verwijderen en er Parmezaanse kaas over gooien. Je kunt de pasta en saus ook afgedekt in een pan op middelhoog vuur zetten en af en toe roeren totdat het goed is opgewarmd.

Houd er rekening mee dat pasta zo’n drie dagen nadat het gekookt is nog goed is, dus laat het niet te lang in de koelkast staan voordat je het opeet!

Op zoek naar een lekker pasta-recept? Probeer dan eens deze pasta met linzen, tomaat en feta:

Bron: Realsimple. Beeld: iStock