Ben jij zo iemand die dólgelukkig wordt van een dampend bord pasta? Dan gaat jouw volgende vakantie naar bella Italia.



Op 15 november opent in de Italiaanse stad Bologna namelijk een heus pastapretpark. Ja, dat lees je goed. Het themapark staat volledig in het teken van de Italiaanse keuken. Het zogenoemde ‘Fico Eataly World‘ wordt 100.000 vierkante kilometer groot. Je vindt er zo’n 40 traditionele Italiaanse restaurants: van sterrententen tot bistro’s en van streetfood tentjes tot goedkope pasta’s.

Pasta walhalla

Naast je te goed doen aan allerlei soorten pasta’s, valt in het park nog veel meer te doen. Je ontdekt er hoe Italiaanse kazen, chocolade en pasta worden gemaakt en kunt shoppen in een van de vele pasta-winkeltjes. Meer leren over pasta? Neem deel aan een workshop of geef je op voor een evenement. Kortom: zet dit park zéker op je lijstje als je een tripje naar Italië op de planning hebt.

Bron: Metronieuws.nl. Beeld: Istock