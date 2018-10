Nu in de winkel: pepernoten met de smaak van gin-tonic

Kan het voor jou niet bont genoeg zo rond de feestdagen? Denk dan aan de speciale pepernoten met gin-tonic.

Ofwel: kruidnoten voor volwassenen die braaf zijn geweest dit jaar.

Goed dan, de sinterklaaslekkernij smaakt dan wel naar de bekende cocktail, maar er zit geen alcohol in. Die kun je er dus zelf bij denken. Of bij inschenken, dat kan ook. Het idee achter de smaak die de Pepernotenfabriek heeft bedacht is wat ‘gezelligheid op Pakjesavond’. “Vooral de nasmaak is wat overheersend”, zegt een medewerker van de winkel waar de speciale pepernoten te krijgen zijn. Het lekkers bestaat vooral uit witte chocolade.

Is dit niet zo je drankje? Geen zorgen. Er is ook een variant met limoncello. Of Irish Coffee.

Op dit vrolijke zakje moet je letten als je ze zoekt:

Bron: Glamour. Beeld: iStock