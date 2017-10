Yummie: nieuwe pepernotenwinkel in Utrecht met 50 soorten pepernoten

Pepernotenliefhebbers verzamelen! We hebben goed nieuws voor jullie: morgen opent er een nieuwe pepernotenwinkel in het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne, die maar liefst 50 soorten kruidnoten gaat verkopen.

Hoor de wind waait door de bomen… We kunnen er niet meer omheen, de herfst is nu echt begonnen. En dat betekent dat de feestdagen er weer aankomen en we (hoera!) weer pepernoten, speculaasjes en taaitaai kunnen inslaan.

50 smaken

Dat kan natuurlijk in de supermarkt, maar wist je dat er ook echte pepernotenwinkels bestaan? In Hoog Catharijne opent Pepernotenfabriek Van Delft op 2 oktober een filiaal aan de Stationstraverse 5. Je kunt er kruidnoten kopen in 50 smaken, waaronder karamel zeezout, limoncello, zure mat, tompouce, sweet chili en drop. Ook verkopen ze er speciale glutenvrije kruidnoten. En als klap op de vuurpijl kun je er warme chocomel drinken met slagroom en pepernotentopping. Klinkt hemels!

De winkel is 7 dagen per week open, tot en met 5 december.

Bron: Indebuurt.nl. Beeld: ANP