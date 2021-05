Zó worden jouw zelfgebakken koekjes alsnog perfect rond

“Was je handen stuk”, herhaalde demissionair premier Mark Rutte het afgelopen jaar talloze keren. Nu blijkt dat juist díe maatregel misschien voor niets is geweest.

Handen wassen leek zo belangrijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar nu blijkt dat er helemaal geen overtuigend bewijs is dat dit effectief is geweest. Die informatie vond Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, in een kritische academische analyse van zeven studies.

Onderzoek verkoudheid

Zo waren er bijvoorbeeld onderzoekers die een groep verkouden mensen liet pokeren met een groep gezonde mensen. De helft van de gezonde groep raakte besmet, of ze met hun handen aan hun gezicht zaten of niet. Daaruit konden ze dus concluderen dat het verkoudheidsvirus zich verspreidde via de lucht.