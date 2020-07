Welke van de 2 kruiden is gezonder: koriander of peterselie?

Presentatrice Anita Witzier (58) is vanaf 18 juli te zien in TV-Toppers op NPO1. Ze is getrouwd met Michel. Uit een eerder huwelijk heeft ze twee kinderen, Bram (27) en Julia (22). Ook Michel heeft een dochter: Luna (24).

Waarom moeten we naar TV-Toppers kijken?

“Het is leuk om met het hele gezin te kijken. Onze gasten zijn uit verschillende generaties, zo hebben we Gerard Joling en Marlijn Weerdenburg. We krijgen niet alleen fragmenten van vijftig jaar geleden te zien, maar ook recentere.”

Wat was voor jou de grootste uitd