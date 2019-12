Libelle Legt Uit: is pindakaas écht ongezonder dan amandelboter?

Vroeger smeerden we allemaal onze boterham rijkelijk met een dikke laag pindakaas, maar tegenwoordig lijkt dat broodbeleg aan populariteit te minderen. De reden? Andere smeersels zoals amandelboter zouden een stuk gezonder zijn. Maar is dat eigenlijk wel echt het geval?

Libelle onderzocht het en legt het je haarfijn uit.

Geen noot

Allereerst een verrassend feit: een pinda is eigenlijk helemaal geen noot. Pinda’s zijn – in tegenstelling tot amandelen of walnoten bijvoorbeeld – geen noten, maar peulvruchten. Dit zou dan ook één van de redenen zijn waarom men plots denkt dat pindakaas een minder goede keuze is dan een andere notenboter.

Nadelen

Pindakaas bevat relatief veel omega-6. Wanneer je daar teveel van binnenkrijgt, kan dit zorgen voor een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Ook bevat het Lectines, wat complexe eiwitten zijn, die zich binden aan koolhydraten. Lectines kunnen zich hechten aan het slijm van de darmwand, waardoor de darmen verstoort kunnen worden.

Even gezond

Toch meldt hoogleraar Piet van de Wal aan de Pindakaaswinkel: “Pinda’s zijn net zo gezond als noten.” Volgens hem past pindakaas zonder toegevoegde suikers en zout prima in de Schijf van Vijf. Het Voedingscentrum meldt zelfs dat het eten van pinda’s het LDL-cholesterol kan verlagen.

Voedingswaarde pindakaas

Ter vergelijking: een eetlepel pindakaas bevat 96 calorieën en 8,2 g vet (waarvan 4,2 g enkelvoudig onverzadigd, 2 g meervoudig onverzadigd, 1,7 g verzadigd). Daarnaast bevat het 3,6 g koolhydraten, 1,7 g suiker en 3,6 g eiwit. Amandelboter daarentegen bevat iets meer calorieën, namelijk 98 calorieën per eetlepel.

Voedingswaarde amandelboter

Verder bevat amandelboter iets meer vet, namelijk 8,9 g (waarvan 5,2 g enkelvoudig onverzadigd, 2,2 g meervoudig onverzadigd, 1,1 g verzadigd). Met een eetlepel amandelpasta krijg je 1 g suiker binnen en 3,4 g eiwit. Het bevat wel aanzienlijk meer vitaminen en mineralen: 3,87 mg vitamine E, 26,9 mg magnesium en 55,5 mg calcium.

Conclusie

Pindakaas en amandelboter kunnen beide bijdragen aan een gezond eetpatroon. De onverzadigde vetten erin zijn goed voor gezonde cellen, huid, haar, metabolisme en immuniteit. Hoewel pindakaas iets meer verzadigd vet bevat, bevat het ook meer eiwit. Kortom: beide smeersels zijn een goede keus, mits je de variant zonder toegevoegde suikers en zout gebruikt.

