Bakken maar: razend populaire pindakaaskoekjes met maar 3 ingrediënten

Frituren is lekker, snel en makkelijk. Het schoonmaken van de frituurpan na afloop is helaas een minder leuk klusje. Maar als je dit handige trucje eenmaal weet, valt het voortaan reuze mee.

Er zijn verschillende manieren waarop je een frituurpan kunt schoonmaken. Het nadeel is dat je er in de meeste gevallen veel tijd aan kwijt bent. Alle onderdelen van de frituurpan met een sopje met afwasmiddel schoonmaken werkt prima, maar is nogal intensief én duurt lang. Een speciale frituurpanreiniger gebruiken is ook een optie, maar is dan weer een stuk duurder. Allemaal niet ideaal, dus.

Advertentie

Frituurpan schoonmaken in de vaatwasser

Wat wel heel goed werkt en ook nog eens weinig geld, tijd en moeite kost, is de frituurpan in de vaatwasser doen. Er zijn wel een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Haal voordat je het vet uit de frituurpan verwijdert de stekker uit het stopcontact. Gebruik je vloeibaar vet? Giet het vet dan terug in de lege verpakking. Gebruik je vast frituurvet? Bewaar dit dan even in een pan. Als de frituurpan eenmaal leeg is, veeg je het achtergebleven vet weg met keukenpapier. Hierna kun je alle losse onderdelen van de frituurpan, zoals de binnenpan en het mandje, in de vaatwasser zetten.

Geen vaatwasser?