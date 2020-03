Pizza eten én afvallen? Met de 'pinsa' moet dat lukken 

Lijnen en ondertussen pizza blijven eten. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar met de pinsa-pizza’s kan het. Deze pizza lijkt een steeds grotere trend te worden in Amerika.

En je kunt ze inmiddels ook in Nederland eten.

De pinsa-pizza’s zijn niet nieuw.

Toppings

Ze bestaan namelijk al sinds de oude Romeinse tijd en je herkent ze aan de ovale vorm. Een pizzabakker uit New York vertelt tegen The Independent: “Het is de oudste vorm van pizza’s maken uit Rome. Het grote verschil zit ‘m in hoe het deeg wordt klaargemaakt. Het wordt namelijk vaak gemaakt van soja – of rijstmeel, wat ervoor zorgt dat de bodem lekker luchtig en knapperig wordt.” Daarnaast is een pinsa beter verteerbaar dan een pizza, omdat het deeg langer moet rusten. Verder zorgt de samenstelling van het deeg ervoor dat er minder calorieën en minder vet inzitten.

De toppings op een pinsa zijn meestal erg divers; van gerookte tomatensaus tot gerookte zalm. Hierdoor kun je de kaas die er normaliter wel opzit eraf laten als je écht voor een gezonde optie wilt gaan.

Waar eet je ze?

Hoewel de pinsa’s nog niet massaal in Nederlandse supermarkten worden verkocht, zijn er wel een aantal plekken op Hollandse bodem waar je ze kunt proeven: Pinsa’s in Amsterdam, Pinseria Raimondis in Leidschendam en bij Babbo Pinsa Romana & Wijn in Tilburg.

Bron: The Independent. Beeld: iStock