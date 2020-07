Afvallen? Waarom pistachenootjes je daarbij kunnen helpen

Pistachenootjes zijn niet alleen lekker, ze passen ook prima in je voedingspatroon als je wilt afvallen. Deze noot, die ze in Amerika de skinny nut noemen, doet zijn naam eer aan.

Je wilt afvallen, maar je hebt ook zin in iets lekkers. Wat pak je? Vanaf nu hoef je niet langer te twijfelen en kun je zonder schuldgevoel van pistachenootjes genieten.

Uit Amerikaans onderzoek onder een groep proefpersonen bleek het volgende: de groep die in de avond 53 gram pistachenoten at – dat is 300 calorieën – viel meer af dan de groep die ’s avonds 56 gram (220 calorieën) zoute pretzels tot zich nam. Beide groepen hadden voor de rest precies hetzelfde dieet. Daarnaast bleek ook nog dat het vetgehalte van de ‘pistachenootjesgroep’ sneller daalde dan bij de ‘pretzelgroep’.

Meer pellen is minder eten

Een zak chips kun je vrij gedachteloos leegeten. Bij pistachenootjes is dat niet het geval, je moet ze immers nog pellen. Dankzij die ene handeling vertraag je het eetproces. Omdat je dus meer met je eten bezig bent, word je je er ook bewuster van. Het gevolg is dat je minder eet. Een ander onderzoek gaf aan een groep proefpersonen ongepelde en aan een andere groep gepelde pistachenootjes. Wat bleek: de groep met de ongepelde pistachenootjes kreeg 42% minder calorieën binnen dan de groep die niet hoefde te pellen.

Gezonde noot

De pistachenoot heeft bovendien redelijk weinig calorieën, maar wel een hoge voedingswaarde. Niet alleen bevat zo’n nootje veel eiwitten en vitamine B1, B2, B6, B11, C en E, het zit ook vol vezels en mineralen zoals fosfor, kalium, ijzer, magnesium en calcium. Er zitten wel vetten in een pistachenoot, maar de meeste hiervan zijn onverzadigd. Dan nog even terugkomend op het aantal calorieën. Deze skinny nut is van alle noten de laagste in calorieën. Met het eten van 100 gram pistachenootjes krijg je zo’n 600 calorieën binnen. Als je dat vergelijkt met een walnoot (659 calorieën), hazelnoot (677 calorieën) of een pecannoot (717 calorieën) heb je met een pistachenootje de gezondste variant in handen.

De beste variant pistachenoot

En dan zijn er natuurlijk nog heel veel varianten pistachenootjes. De beste die je kunt kiezen is diegene die niet-geroosterd is, ongezouten en ongepeld. Gebrande noten bevatten minder voedingsstoffen en zijn vaak vetter, omdat ze in olie gefrituurd worden. Je kunt ze daarom het beste rauw eten, dan hebben ze de meeste vitaminen en mineralen.

