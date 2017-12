De pit uit een avocado halen kan een frustrerend en zelfs gevaarlijk klusje zijn. Waar blijft toch die variant zónder pit? Nou, die is er nu dus.

De Cocktail Avocado is pitloos en volledig eetbaar – zelfs de schil.

Zeldzame avocadoplant

De pitloze avocado’s lijken een beetje op grote augurken, of kleine courgettes. Ze komen uit zeldzame avocadoplanten waaraan de vrucht zonder pit groeit. Ze zijn veel minder dik dan normale avocado’s en worden maximaal zo’n 8 centimeter lang.

Alleen in december

Wil je de pitloze avocado eens proberen? Dan zul je naar Frankrijk of Engeland af moeten reizen, of familie of vrienden aldaar moeten inlichten. Meestal worden de zeldzame avocado’s uitsluitend gereserveerd voor een foodmarkt in Parijs, maar dit jaar heeft de Britse supermarkt Marks & Spencer er ook een paar weten te bemachtigen. Daar kun je de avocado voor 2 pond (zo’n € 2,30) kopen. Wacht daar niet te lang mee: het fruit groeit alleen deze maand in Spanje en is dan ook alleen in december in beperkte oplage verkrijgbaar.

Avocado’s kun je in zóveel gerechten verwerken. Kijk maar eens in één van Libelle’s kookboeken, waar overigens ook heel veel lekkers zonder avocado in staat:

Meer lekkere recepten en handige keukentips? Like Libelle Lekker Nederland op Facebook en schrijf je in voor de Libelle Lekker nieuwsbrief.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock