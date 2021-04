Smakelijk én snel: pizza met ricotta, courgette en olijven

Wat doen de sterren vandaag? De online redactie gaat scrollend de dag door en zet de leukste kiekjes van bekend Nederland op een rijtje.

Na een jaar afwezigheid laat Marco Borsato (54) weten dat hij momenteel weer vaak in de studio te vinden is én ook volop plannen aan het maken is. Om zijn fans op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes, lanceert hij zelfs persoonlijk nieuwsbrief:

Connie Witteman

Connie Witteman (69) laat weten dat het inmiddels weer wat beter gaat met haar zoon Marvin, die corona heeft en naar de ic was overgeplaatst. “Marvin is van de ic af en terug naar de afgesloten COVID-afdeling gebracht,” zo vertelt ze. “Zijn waardes zijn net gemeten en het gaat gelukkig de goede kant op!”

Sylvie Meis

Waarom veel mensen last hebben van coronakilo’s is dat bij Sylvie Meis (43) absoluut niet het geval. De presentatrice laat weten dat ze nog steeds volop aan het sporten is en plaatst dan ook op Instagram een kiekje van zichzelf in haar sport-outfit. “Workout time”, zo laat ze weten.

Natasja Froger

Voor Natasja Froger (55) is het vandaag een bijzondere dag. Het is namelijk precies 21 jaar geleden dat zij en René Froger elkaar symbolisch het ja-woord gaven. De presentatrice deelt daarbij een romantisch kiekje van hun bruiloft:

Marly van der Velden

Actrice Marly van der Velden (33) geniet nog even na: woensdag stonden zij en haar vriend namelijk stil bij het feit dat ze al twaalf jaar samen zijn. En dat is volgens Marly best een wonder, gezien zijn slechte openingszin:

Pauline Wingelaar

Pauline Wingelaar laat weten dat ze flink ziek: ze heeft corona. “Wat een venijnig virus is dat zeg”, zo schrijft ze. “Het ene moment gaat het wel en het andere moment voel je je enorm ellendig…”

Fatima Moreira de Melo

Fatima Moreira de Melo (42) heeft voor vandaag haar joggingpak verruild voor een héél andere outfit. De voormalig hockeyspeelster laat weten dat ze een fotoshoot heeft en dat betekent ook dat ze zich eindelijk weer eens lekker mag optutten:

Bron: Instagram. Beeld: BrunoPress.