Vegetariër, flexitariër, pescotariër: tegenwoordig krijgt alles een naam. Dan zijn er ook nog mensen die veganistisch of plant-based (plantaardig) eten. Iets dat volgens voedingsdeskundige niet hetzelfde is.

Soms zie je in de supermarkt luxe mueslirepen liggen waar plant-based opstaat. Goed bezig, denk je bij jezelf. Een snack zonder dierlijke producten. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn, want plantaardig is niet hetzelfde als veganistisch. Voedingsdeskundige Dan Nguyen zegt hierover tegen Women’s Health: “Veel mensen verwarren deze termen maar dat is niet hun eigen schuld. Veel veganisten gebruiken het woord ‘plantaardig’ om hun voedingspatroon te omschrijven. Een veganistisch dieet is wél plantaardig, maar een plantaardig dieet is niet veganistisch.”

Veganisme

Volg je het nog? Het zit namelijk zo: bij een plant-based dieet bestaat het grootste gedeelte van je maaltijd uit fruit, groenten, peulvruchten, knollen, noten, zaden, peulvruchten en granen. Je kunt dus nog steeds dierlijke producten consumeren, maar wel zo min mogelijk. Als je voor veganisme kiest, eet je geen enkel dierlijk product meer. Zelfs geen vissaus of honing. Daarnaast draag je ook geen wol of leer en draag je geen make-up dat op dieren is getest.

Whole food plant-based

Dan kun je nog een stapje verder gaan. Er zit ook een verschil tussen een plant-based dieet en een whole food plant-based dieet. Whole food staat voor onbewerkte voeding. “Een plant-based dieet kan namelijk makkelijk bestaan uit bewerkte voedingsmiddelen zoals chips, snoep, frisdrank en voedingsmiddelingen die rijk zijn aan eenvoudige koolhydraten zoals bloem en witte rijst. Niet het ideale beeld van gezondheid”, zegt diëtiste Gabby Geerts. Als je kiest voor een ‘whole food plant-based’ dieet zorg je dat het grootste gedeelte van je maaltijd uit groenten bestaat en kies je voor producten zonder toegevoegde suikers of conserveermiddelen. Als tussendoortje kun je kiezen voor geroosterde, ongezouten pinda’s of groenten.

Zou je graag veganistisch willen eten maar vind je dat nog lastig? Dan is een plantaardig dieet een mooi begin.

