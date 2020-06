Plantaardig ijs of ijs van koemelk: wat is gezonder?

Plantaardig eten lijkt om verschillende redenen steeds populairder te worden. Ook als het om ijs gaat. Maar is ijs op basis van kokos-, soja- of amandelmelk nu ook gezonder dan regulier ijs?

En mócht je nu voor een vegan ijsvariant willen gaan, kun je dan het beste voor ijs met een kokos-, soja- of amandelbasis kiezen?

“Plantaardig ijs bevat vaak iets minder vetten dan gewoon ijs. Daardoor is de hoeveelheid calorieën wat lager, maar de hoeveelheid suiker is vergelijkbaar”, vertelt diëtiste Sanne Mouha aan HLN. “Melkproducten zijn ook een bron van calcium, vitamine B12 en vitamine D. Plantaardige alternatieven bevatten die stoffen niet, maar ze worden er wel vaak aan toegevoegd.”

Eiwitten

“Daarnaast bevat plantaardige melk, op sojadrank na, amper eiwitten. Als ik mocht kiezen tussen de plantaardige melksoorten, zou ik dus opteren voor sojamelk die evenveel eiwitten bevat als koemelk. Bij ijs is het ook niet de melk die het (on)gezond maakt, wel het totaalplaatje. Het is geen echte dikmaker, maar bevat ook weinig voedingsstoffen. Kies je ijs dus gewoon naar smaak.”

Havermelk

Eerder vertelde Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum aan Libelle over de voedingsstoffen van de andere plantaardige voedingshype: rijst- en havermelk: “Als je rijst- of havermelk drinkt in plaats van gewone melk, dan loop je flink wat belangrijke voedingsstoffen mis. “Deze drankjes bevatten inderdaad niet dezelfde voedingstoffen als koemelk. Van nature zit er weinig eiwit, calcium en geen vitamine B12 in rijst- en havermelk. We krijgen gemiddeld genoeg eiwit binnen, dat is niet zo’n probleem, maar het is niet zo makkelijk om de aanbevolen hoeveelheid calcium met andere producten dan zuivel binnen te krijgen.”

Meer plantaardig eten

“Het is voor het milieu en voor je eigen gezondheid goed om te zorgen dat je voedingspatroon voor een groter deel uit plantaardige producten bestaan dan uit dierlijke producten. Voor de gemiddelde persoon betekent dat dat het beter is om minder vlees te eten en meer peulvruchten en noten, omdat die voor een groot deel dezelfde voedingstoffen als vlees leveren. Maar als je naast vlees ook zuivel wilt vervangen voor een plantaardig drankje, dan moet je goed opletten welke vervanger je kiest, want die zijn niet allemaal even goed”, aldus Postma-Smeets.

Eet je vegetarisch of veganistisch? Zó krijg je toch al je voedingsstoffen binnen:

Bron: HLN. Beeld: iStock