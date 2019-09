Libelle Legt Uit: is plantaardige melk goed voor je gezondheid?

Een paar jaar geleden was de keuze tussen gewone koffie, koffie verkeerd en cappuccino de enige keuze als je een koffie bestelde. Maar als je tegenwoordig in een restaurant of onderweg ergens een koffie met melk wilt, krijg je steevast de vraag wélke melk je door je koffie wilt.

Koemelk, sojamelk, havermelk, amandelmelk; de opties zijn legio. Maar welke is nou eigenlijk het beste voor je gezondheid?

Advertentie

Steeds meer plantaardige melk

Nederlanders drinken steeds vaker plantaardige melk. Het Zweedse haverdrinkbedrijf Oatly spreekt zelfs van een ‘explosieve vraag’ en gaat een fabriek in Vlissingen openen om voldoende havermelk te kunnen produceren. Als zoveel mensen het drinken, dan moet het bijna wel heel gezond zijn, toch?

De Consumentenbond deed eerder dit jaar al onderzoek naar de gezondheid van koemelkvervangers. Volgens de organisatie is het vooral belangrijk naar het etiket te kijken. Bij bijna alle dranken was namelijk water het hoofdbestanddeel en werden er smaakmakers aan toegevoegd als agavesiroop, suiker of een beetje zout.