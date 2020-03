Veganisten opgelet: déze bloem wordt de ideale visvervanger genoemd

Wil je minder vis eten, maar weet je niet goed hoe je moet beginnen? Dan biedt deze bloem misschien uitkomst, want dit blijkt dé visvervanger te zijn.

Je hebt vast weleens iets gehoord over jackfruit. Deze vrucht is erg populair als vleesvervanger. Maar wat als je dol bent op vis, maar ook daarmee graag wilt minderen? Dan is de bananenbloem misschien je antwoord.

Roosjes van de bananenplant

De bananenbloem vind je aan de bananenplant. Het is de bloesem van een nog onvolgroeide tros bananen. Het zijn paarse knoppen in de vorm van een traan. De bloem bestaat uit tientallen roosjes, die uiteindelijk uitgroeien tot bananen. Om de bananenbloem te eten, worden de buitenste donkerrode schutbladeren verwijderd. Hieronder verschijnen dus allerlei kleine roosjes, die eetbaar zijn. Ook de bladeren die onder de roosjes zitten, kun je eten. Helemaal in het midden van de bloem vind je het ‘hart’. Deze witgekleurde knop wordt ook vaak gebruikt in groentegerechten of salades.

Frituren

Er zijn verschillende manieren om de bananenbloem in de keuken te gebruiken. Je kunt de bloem rauw eten, koken, stomen of frituren. De roosjes worden vaak rauw gegeten, terwijl ze in de Aziatische keuken het hart meekoken in soepen en curry’s en de bladeren stomen net als artisjok. Als je de bananenbloem het meest naar vis wilt laten smaken, kun je ‘m het beste marineren, paneren en vervolgens frituren. Zo krijg je een goed alternatief van de knapperige gebakken vis. In Engeland wordt de bloesem al veel gebruik voor een vegan fish and chips.

Niet dezelfde voedingswaarden

Vette vis is erg gezond en bevat gezonde omega 3-vetzuren. Helaas heeft dit alternatief niet dezelfde voedingswaarden. Bananenbloemen bevatten wel veel vitamines en mineralen, maar geen omega 3-vetzuren. Zorg er als veganist wel voor dat je deze gezonde visvetzuren binnenkrijgt, eventueel via visolie.

Bron: Voedingscentrum, Elle Eten. Beeld: iStock