Vegans opgelet: Zweedse meubelgigant komt met plantaardige gehaktballetjes

Speciaal voor alle vegetariërs en vegans komt meubelgigant Ikea met een plantaardige variant op de populaire Zweedse gehaktballetjes. Vanaf augustus kun je ze bij de Ikea in Nederland proberen.

De balletjes worden gemaakt van diverse plantaardige producten: appels, erwteneiwit, aardappelen en haver. De gehaktballetjes zien eruit als vlees en smaken blijkbaar ook naar vlees.

Duurzaam

Vorig jaar introduceerde de Zweedse meubelgigant de balletjes van namaakvlees al in de Verenigde Staten. De reden? Een duurzamere manier van leven. Volgens Ikea is het produceren van de plantenballetjes 96% duurzamer dan bij de de gewone gehaktballetjes. En er worden over de hele wereld maar liefst 1 miljard gehaktballetjes per jaar gegeten.

In 2015 kwamen de eerste vegetarische Zweedse balletjes op de markt. Maar dit zijn groenteballetjes en het is nooit de bedoeling geweest dat deze naar vlees zouden smaken. Bij de nieuwe plantaardige balletjes is dat wel het geval.

Proberen

Benieuwd? Vanaf augustus dit jaar kan je in 290 winkels in Europa, waaronder dus in Nederland, de nieuwe balletjes proeven. Enkele maanden later zijn ze in alle winkels beschikbaar. Welke Nederlandse vestigingen de balletjes als eerst gaan verkopen, is nog niet bekend.

