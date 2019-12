6 plekken in Brussel om de lekkerste typisch Belgische gerechten te eten

Niets is leuker dan tijdens een weekend weg de voetjes onder tafel te schuiven voor een typisch gerecht van het land in kwestie. Ga je naar Brussel, dan kun je je verheugen aan heerlijke Belgische kost. Maar waar moet je zijn?

In de hoofdstad van België word je niet alleen omringd door prachtige gebouwen, ook door de geur van mosselen, garnaalkroketten, stoofvlees, frieten, konijn, stoemp en noem maar op. De Belgische keuken is een combinatie van de landelijke bereiding en de invloed van de Franse keuken.

Advertentie

Viva M’Boma

Kwaliteitsgerechten in een gezellige Brusselse sfeer; Viva M’Boma serveert héérlijke stoofvlees. Maar dat is niet het enige Belgische gerecht op de kaart: stoemp, waterzooi, ballekes in tomatensaus en wangetjes vind je hier ook. Voor degene die bij voorbaat nog niet kan kiezen, dus.

Vlaamsesteenweg 17

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Viva M’Boma (@vivamboma) op 24 Mrt 2019 om 4:29 (PDT)

Royal brasserie Brussel

Een klein stukje verderop én op wandelafstand van de Vismarkt en de Dansaertstraat, vind je dit trendy restaurant die de Belgische en Franse keuken combineert. Je kunt er zelf je gerecht samenstellen: aardappelen, puree of toch frietjes?

Vlaamsesteenweg 103

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door YYC Adventures (@yycadventures) op 25 Nov 2017 om 7:16 (PST)

Ballekes

Gehaktballetjes, of hoe de Vlamingen het noemen; ballekes, is een echt Belgisch gerecht. Het gelijknamige restaurant Ballekes is op meerdere plekken in Brussel te vinden. Zowel voor de inrichting als de gerechten geldt: niet te moeilijk, maar goed en gezellig. Je kunt kiezen uit verschillende soorten gehaktballetjes, zoals rund, varken, kip of een vegetarische variant. Sausje erbij en o, uiteraard Vlaamse frieten.

Charleroise Steenweg 174

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 🇧🇪 MEATBALLS FRIES BEERS 🇧🇪 (@ballekes) op 11 Dec 2019 om 2:59 (PST)

De Noordzee Brussel

Een typische zondagsactiviteit in het Bourgondische België: een flesje wijn en wat oesters of garnaalkroketten bestellen op een leuk pleintje en die vervolgens opeten aan een van de gezellige statafels. En dan kun je volgens ons het beste bij De Noordzee terecht.

Sint-Katelijneplein 50

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Katie Exeong. (@ihatemondaysandtuesdaysandwedn) op 7 Nov 2019 om 2:45 (PST)

Bistro Bisou

Gehaktballetjes in tomatensaus is een klassieker, maar in dit restaurant heerlijk klaargemaakt en bomvol groenten. Maar ook mosselen, stroemp én croque monsieurs serveren ze in deze hippe foodbar.

Waterloolaan 138

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bistro Bisou (@bistrobisou) op 21 Nov 2019 om 1:04 (PST)

Pistolet original Bruxelles

Het doel van dit restaurant: de pistolet, een op en top Belgisch product in ere houden. In Pistolet wordt enkel met Belgische producten gewerkt voor kraakverse broodjes. Je kunt ze vervolgens bijvoorbeeld beleggen met grijze garnalen uit Zeebrugge, échte krabsla of met authentieke Ardense hesp – of gewoon op z’n Nederlands: een broodje met ham.

Joseph Stevensstraat 24-26

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Pistolet Original (@pistolet_original) op 8 Dec 2019 om 4:00 (PST)

Verblijven tijdens dit gastronomisch weekendje weg kun je het doen in familiehotel Leopold. Het hotel ligt aan de rand van het bruisende centrum en op loopafstand van de hippe en chique wijk Elsene en de wereldse wijk Matonge:

3 dagen naar Brussel vanaf € 149,- p.p.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock