Poké bowl: broccolirijst met kokoskip, doperwtjes, paksoi en limoendressing

Gezond, eenvoudig en het ziet er ook nog eens verrukkelijk uit: de poké bowl! En met dit recept maak je zo’n bowl gewoon lekker zelf. Heerlijk als avondeten of lunch.

Voor 1 poké bowl heb je nodig:

150 g kipgehakt

1 lente-uitje

1 tl kerriepoeder

1 el verse korianderblaadjes

2 el geraspte kokos

1 el vissaus

1 el kokosolie

1 struikje minipaksoi

1/2 wortel

2 snackkomkommertjes 1 tl fijngehakte rode peper

200 g broccolirijst

50 g gekookte amarant

50 g doperwtjes

50 g gele boontjes

1 limoen, in plakjes.

Voor de limoendressing:

sap van 1 limoen

1/2 el vissaus

1 el chilisaus

2 lente-uitjes, fijngehakt

Doe voor de kokoskip het gehakt in een kom en meng met lente-ui, kerriepoeder, koriander, kokos en vissaus. Draai er kleine balletjes van en bak die rondom bruin in 1/2 el kokosolie. Zet het vuur laag en laat 10 min. stoven tot de balletjes gaar zijn. Stoof de laatste 3 min. de losgehaalde blaadjes van de paksoi mee. Schil de wortel met een dunschiller, schaaf hem in de lengte in dunne plakjes. Snijd de komkommertjes in plakjes en meng met de fijngehakte rode peper. Bak de broccolirijst 5 min. op in 1/2 el kokosolie en meng dan door de amarant. Kook de doperwtjes in 6 min. gaar en doe hetzelfde met de gele boontjes.

Doe de amarant met broccolirijst in een kom en schep de kokoskipballetjes erop. Schik de overige ingrediënten er in groepjes omheen. Besprenkel met limoendressing en geef de rest er apart bij. Serveer met extra plakjes limoen.

Bereidingstips: 25 minuten.

Recept: Jacqueline Pietrowski. Beeld: Alan Jensen. Productie & styling: Cyn Ferdinandus.