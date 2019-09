5x waarom pompoen eten je kan helpen met afvallen

Met de herfst voor de deur, stromen de pompoenen binnenkort de supermarkten weer binnen. Dé herfstgroente bij uitstek, met heel veel gezondheidsvoordelen.

Wist jij dat pompoen je ook nog eens kan helpen afvallen? Daar zijn 5 redenen voor:

1. Pompoen bevat weinig calorieën

Je kunt ervan uitgaan dat de koolhydraten die in pompoen zitten hartstikke gezond zijn. Maar, ook fijn om te weten: 1 opscheplepel (50 gram) pompoen bevat slechts 7 calorieën. Dus als je 5 opscheplepels pompoen op je bord of door een gerecht schept, dan zit je pas aan een bescheiden 35 calorieën.



2. Je zit snel vol van pompoen

Pompoenen barsten van de vezels, die je langer een vol gevoel geven. Daardoor heb je ’s middags of ’s avonds na het eten minder de behoefte om nog iets te snacken, wat natuurlijk goed is voor de lijn.

3. Pompoen geeft je energie

Nog een voordeel van die vele vezels: ze stabiliseren je bloedsuiker, waardoor je bij een verder gezonde levensstijl energiek de dag doorgaat. Dit betekent dat je ook net wat meer puf hebt om nog even naar de sportschool te gaan.

4. Pompoen is een perfect alternatief voor vette kaas en room

Wil je een gerecht wat smeuïger maken? Grijp dan eens niet naar kaas of room, maar schep er gepureerde pompoen doorheen. Een stuk slanker dan de vaak vette mozzarella of crème fraîche, maar net zo smaakvol.

5. Pompoen is hartstikke lekker

Ook niet onbelangrijk: pompoen is een echte zoete én zoute lekkernij. Of je het nu in de soep verwerkt, door de salade schept, op je pannenkoek gooit of onbewerkt eet. Als je iets lekker vindt dat ook nog eens goed is voor je dieet, wordt afvallen bovendien écht een stuk makkelijker.

Wil je niet per se afvallen? Dan is het goed om te weten dat pompoen nóg meer gezondheidsvoordelen heeft:

Pompoen is goed voor je hart

In pompoen zitten onder meer kalium, magnesium en ijzer, die superbelangrijk zijn voor je bloeddruk. Die stofjes zijn essentieel voor het vervoer van zuurstof naar je rode bloedcellen. Veel antioxidanten eten verkleint de kans op hartziekten en zelfs kanker,

Pompoen is goed voor je immuunsysteem

Is groene of fruit geel of oranje? Dan kun je ervan uitgaan dat er de pro-vitamine A in zit. Dit is een belangrijke antioxidant die bijvoorbeeld je huid beschermt tegen schadelijke invloeden van buitenaf, zoals uv-stralen. Ook bevat pompoen vitamine C en E, die je lichaamscellen herstellen.

