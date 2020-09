De herfst komt eraan en dat betekent dat we weer volop pompoen zullen gebruiken in de keuken. Dat het vruchtvlees en de pitten lekker gezond zijn, dat weten we inmiddels wel. Maar pompoenpitolie is een nieuw, hypergezond, fenomeen.

En wij leggen je uit wat er zo fantastisch aan is.

Pompoenpitolie als medicijn

Eeuwenlang worden pompoenpitten in veel delen van de wereld al gezien als natuurlijke medicijnen. Ze bevatten een hoop goede stofjes die veel positieve effecten op je lichaam hebben. Het olie van de pitten doet daar niet aan onder. Sterker nog: sommige Iraanse onderzoekers claimen dat pompoenpitolie zo gezond is, dat het zelfs mogelijk tegen kanker kan werken.

Hart-stikke gezond

Er wordt nog altijd veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dit donkerbruine goedje. Maar wat we wel al weten is dat pompoenpitolie hartstikke goed voor je hart is. De olie is rijk aan omega 3 vetten, die ons beschermen tegen hart- en vaatziekten, en bevat veel goede verzuren. Daarbij zit er veel fytosterol in deze olie, wat cholesterolverlagend werkt.