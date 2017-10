Déze populaire burger van McDonald's verdwijnt van het menu

Droevig nieuws voor alle burgerfans van fastfoodketen McDonald’s: een ultieme klassieker gaat verdwijnen van de menukaart.

Het gaat om de populaire Big Tasty: de snack is voorlopig niet meer te krijgen bij de Mac. Op Facebook maakt McDonald’s het harde nieuws bekend: “Beste fans, ik moet er éven tussenuit. De komende tijd zal ik dus tijdelijk van de menukaart verdwijnen. Maar treur niet, ik kom terug!” Maar dat kunnen de meeste fans nauwelijks bevatten en er wordt dan ook massaal ‘emotioneel’ gereageerd, met een knipoog.

Tranen met tuiten

Zo schrijven liefhebbers van de burger teksten als: “Nee, waarom vertel je me dit? Had je niet een paar weken zachtjes kunnen hinten, zodat ik aan het idee kon wennen? Dit valt me wel heel rauw op mijn dak, waar moet ik nu je heerlijke saus proeven… Als we nu eens afspreken dat je niet helemaal weggaat? Dat er een Tiny Tasty komt?”

Een ander schrijft over de 14 lekkere jaren: “Vanaf de dag dat jij op de menukaart stond, wist ik het meteen. Jij was de ware! Ik vond je tomaten wat minder lekker en dus paste jij je aan mij aan. Als dat geen liefde is. Sinds 2003 kwam ik elke keer weer naar je terug, want je was gewoon lekker. En dat ben je nu nog. Nu, na 14 jaar, ga je me verlaten en zal ik je ontzettend missen, behalve je tomaten.”

Wanneer de geliefde burger weer terugkeert bij McDonald’s, is nog niet bekend.

Bron: Facebook. Beeld: iStock